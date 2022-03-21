Британская разведка: Киев остается главной военной целью России

С начала российского вторжения в столице из-за обстрелов погибло больше 200 человек Фото: ДСНС України / Telegram

"Тяжелые бои продолжаются севернее Киева. Российские войска, наступавшие на город с северо-востока, застопорились. Силы, наступавшие со стороны Гостомеля на северо-запад, были отбиты ожесточенным сопротивлением украинцев. Основная часть российских сил остается более чем в 25 километрах от центра города. Несмотря на продолжающееся отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России, и она, вероятно, отдаст приоритет попыткам окружить город в ближайшие недели", – сказано в сообщении.

3/3 Despite the continued lack of progress, Kyiv remains Russia’s primary military objective and they are likely to prioritise attempting to encircle the city over the coming weeks. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 21, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)



В то же время американская газета The Wall Street Journal сообщила 20 марта со ссылкой на информацию, полученную от официальных лиц США, что президент РФ Владимир Путин уже не ставит себе целью захват Киева.

По мнению собеседника издания, из-за ожесточенного трехнедельного сопротивления Украины он был вынужден скорректировать тактику и теперь план заключается в желании заставить Киев принять претензии России на ряд украинских регионов на юге и востоке. Инсайдер отметил, что РФ продолжит обстрелы украинских городов, чтобы заставить украинские власти согласиться на свои требования, включая отказ от захваченных Россией территорий и нейтральный статус Украины.

Собеседники журналистов объяснили, что эти данные – мнение некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации, но они не являются оценкой разведывательного сообщества.