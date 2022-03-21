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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка: Киев остается главной военной целью России

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С начала российского вторжения в столице из-за обстрелов погибло больше 200 человек
С начала российского вторжения в столице из-за обстрелов погибло больше 200 человек
Фото: ДСНС України / Telegram

Военная разведка Великобритании считает, что несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины. Об этом министерство обороны Великобритании сообщило утром 21 марта в своем Twitter.

"Тяжелые бои продолжаются севернее Киева. Российские войска, наступавшие на город с северо-востока, застопорились. Силы, наступавшие со стороны Гостомеля на северо-запад, были отбиты ожесточенным сопротивлением украинцев. Основная часть российских сил остается более чем в 25 километрах от центра города. Несмотря на продолжающееся отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России, и она, вероятно, отдаст приоритет попыткам окружить город в ближайшие недели", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


В то же время американская газета The Wall Street Journal сообщила 20 марта со ссылкой на информацию, полученную от официальных лиц США, что президент РФ Владимир Путин уже не ставит себе целью захват Киева.

По мнению собеседника издания, из-за ожесточенного трехнедельного сопротивления Украины он был вынужден скорректировать тактику и теперь план заключается в желании заставить Киев принять претензии России на ряд украинских регионов на юге и востоке. Инсайдер отметил, что РФ продолжит обстрелы украинских городов, чтобы заставить украинские власти согласиться на свои требования, включая отказ от захваченных Россией территорий и нейтральный статус Украины.

Собеседники журналистов объяснили, что эти данные – мнение некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации, но они не являются оценкой разведывательного сообщества.

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

С начала российского вторжения по состоянию на 19 марта в столице погибло 228 человек, в том числе четыре ребенка, 912 ранены, среди них – 16 детей. Оккупанты повредили в столице 36 жилых домов, пять частных усадеб, шесть школ и четыре детских сада. Повреждены фасады, балконы и окна в 57 домах.

Татьяна РАЙДА
заместитель главного редактора
Теги: Киев, Владимир Путин, Великобритания, захват, разведка, вторжение, Минобороны, наступление, война России против Украины
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