В результате обстрела ТРЦ в Киеве погибло четыре человека, одного спасли из-под завалов

Еще один человек был травмирован. В ведомстве уточнили, что это предварительная информация.
В результате обстрела, который произошел около 23.00, загорелся торгово-развлекательный центр и автомобили на парковке.
В 2.18 21 марта спасатели локализовали пожар на общей площади 1500 м². Его тушение продолжается.
ГСЧС опубликовала видео, на котором зафиксирован момент взрыва в ТРЦ, а также часть спасательной операции.
На видео и фото, сделанных на месте происшествия, видно, что спасателям удалось вытащить из-под завалов одного пострадавшего.
К тушению пожара привлечено 63 человека и 11 единиц пожарной техники.
20 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе Киева прогремело несколько взрывов. Он уточнил, что в зоне поражения был не только ТРЦ, но и несколько жилых домов.
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев.
По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в Киеве погибло 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.