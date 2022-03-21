В результате обстрела ТРЦ в Киеве погибло четыре человека, одного спасли из-под завалов

Еще один человек был травмирован. В ведомстве уточнили, что это предварительная информация.

В результате обстрела, который произошел около 23.00, загорелся торгово-развлекательный центр и автомобили на парковке.

Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook

Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook

В 2.18 21 марта спасатели локализовали пожар на общей площади 1500 м². Его тушение продолжается.

ГСЧС опубликовала видео, на котором зафиксирован момент взрыва в ТРЦ, а также часть спасательной операции.

На видео и фото, сделанных на месте происшествия, видно, что спасателям удалось вытащить из-под завалов одного пострадавшего.

Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook

Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook

Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook

К тушению пожара привлечено 63 человека и 11 единиц пожарной техники.

20 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе Киева прогремело несколько взрывов. Он уточнил, что в зоне поражения был не только ТРЦ, но и несколько жилых домов.