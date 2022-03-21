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КИЕВ

В результате обстрела ТРЦ в Киеве погибло четыре человека, одного спасли из-под завалов

В результате обстрела Подольского района Киева загорелся ТРЦ
В результате обстрела Подольского района Киева загорелся ТРЦ 
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

В результате обстрела Подольского района Киева, который произошел вечером 20 марта, погибло четыре человека, сообщило в Facebook Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Еще один человек был травмирован. В ведомстве уточнили, что это предварительная информация. 

В результате обстрела, который произошел около 23.00, загорелся торгово-развлекательный центр и автомобили на парковке. 

Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook

Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook

В 2.18 21 марта спасатели локализовали пожар на общей площади 1500 м². Его тушение продолжается. 

ГСЧС опубликовала видео, на котором зафиксирован момент взрыва в ТРЦ, а также часть спасательной операции. 

На видео и фото, сделанных на месте происшествия, видно, что спасателям удалось вытащить из-под завалов одного пострадавшего. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/714433416633693/

Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook

Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook

Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у м. Києві / Facebook

К тушению пожара привлечено 63 человека и 11 единиц пожарной техники.

20 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе Киева прогремело несколько взрывов. Он уточнил, что в зоне поражения был не только ТРЦ, но и несколько жилых домов. 

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев. 

По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в Киеве погибло 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Киев, агрессия, обстрелы, война России против Украины
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