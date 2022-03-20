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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве обломки снаряда попали в жилой дом, начался пожар, есть пострадавшие

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Пострадали пять человек, двоих госпитализировали
Пострадали пять человек, двоих госпитализировали
Фото: ДСНС України / Facebook

20 марта в службу спасения поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в Святошинском районе Киева. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прибытии спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе четвертого этажа 10-этажного жилого дома и двух частных автомобилей", – говорится в сообщении.

Спасатели уже потушили пожар и эвакуируют людей из здания.

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Как сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, в результате обстрела и пожара пострадали пять человек, двое из них госпитализированы. По информации Кличко, российский снаряд попал во двор рядом с 10-этажным жилым домом.

"Дом поврежден, сгорели машины во дворе. На данный момент погибших нет", – сказал мэр.

На месте пожара продолжают работать спасатели и медики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в Киеве погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.

Теги: Киев, Виталий Кличко, пожар, ГСЧС, спасатели, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ранение
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