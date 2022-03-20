В Киеве обломки снаряда попали в жилой дом, начался пожар, есть пострадавшие

"По прибытии спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе четвертого этажа 10-этажного жилого дома и двух частных автомобилей", – говорится в сообщении.
Спасатели уже потушили пожар и эвакуируют людей из здания.
Как сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, в результате обстрела и пожара пострадали пять человек, двое из них госпитализированы. По информации Кличко, российский снаряд попал во двор рядом с 10-этажным жилым домом.
"Дом поврежден, сгорели машины во дворе. На данный момент погибших нет", – сказал мэр.
На месте пожара продолжают работать спасатели и медики.
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