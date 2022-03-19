В Киеве с начала российского вторжения погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка

Также оккупанты повредили в столице 36 жилых домов, пять частных усадеб, шесть школ и четыре детских сада. Повреждены фасады, балконы и окна в 57 домах.
"Обстановка в Киеве и области сложная, но контролируемая. Наши силы противовоздушной обороны в постоянной боевой готовности и готовы круглосуточно уничтожать воздушные цели противника в небе над Киевом. Но следует сказать, что впервые за эти дни столицу не обстреляли рашистские захватчики", – говорится в сообщении.
В администрации отметили, что основные усилия оккупантов направлены на окружение Киева. Но благодаря героизму украинских бойцов и устойчивому командованию сил обороны Киев удерживает свои рубежи.
"Активные наступательные действия за сегодня не отмечены. Вражеские войска осуществляют перегруппировку и логистическое обеспечение своих подразделений, закрепляются на захваченных рубежах и готовятся к возобновлению наступательных действий", – отметили в администрации.
Областные власти продолжают участвовать в эвакуации граждан из сел и городков региона.
"Киев продолжает жить. Возвращаются к работе предприятия малого и среднего бизнеса. В некоторых спокойных районах столицы заработали кофейни. Продолжают работать рынки и аптеки. Столица снабжена достаточным количеством продовольственных товаров, медикаментов", – добавили в сообщении.
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.
15 марта в результате обстрелов оккупантов были повреждены два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших.
16 марта обломки снаряда попали в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В результате этого произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом. Пострадали два человека. В этот же день, как сообщила ГСЧС, обломки снаряда вызвали пожар в трех домах в частном секторе в Подольском районе.