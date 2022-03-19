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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве с начала российского вторжения погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка

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"Киев продолжает жить", отметили в администрации
"Киев продолжает жить", – отметили в администрации
Фото: depositphotos.com

В Киеве с начала полномасштабного российского вторжения погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей. Об этом сообщила 19 марта пресс-служба Киевской городской военно-гражданской администрации.

Также оккупанты повредили в столице 36 жилых домов, пять частных усадеб, шесть школ и четыре детских сада. Повреждены фасады, балконы и окна в 57 домах.

"Обстановка в Киеве и области сложная, но контролируемая. Наши силы противовоздушной обороны в постоянной боевой готовности и готовы круглосуточно уничтожать воздушные цели противника в небе над Киевом. Но следует сказать, что впервые за эти дни столицу не обстреляли рашистские захватчики", – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что основные усилия оккупантов направлены на окружение Киева. Но благодаря героизму украинских бойцов и устойчивому командованию сил обороны Киев удерживает свои рубежи.

"Активные наступательные действия за сегодня не отмечены. Вражеские войска осуществляют перегруппировку и логистическое обеспечение своих подразделений, закрепляются на захваченных рубежах и готовятся к возобновлению наступательных действий", – отметили в администрации.

Областные власти продолжают участвовать в эвакуации граждан из сел и городков региона.

"Киев продолжает жить. Возвращаются к работе предприятия малого и среднего бизнеса. В некоторых спокойных районах столицы заработали кофейни. Продолжают работать рынки и аптеки. Столица снабжена достаточным количеством продовольственных товаров, медикаментов", – добавили в сообщении.

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.

15 марта в результате обстрелов оккупантов были повреждены два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших.

16 марта обломки снаряда попали в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В результате этого произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом. Пострадали два человека. В этот же день, как сообщила ГСЧС, обломки снаряда вызвали пожар в трех домах в частном секторе в Подольском районе.

Теги: Киев, Киевская область, раненые, дети, война России против Украины, погибшие
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