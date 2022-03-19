В Киеве с начала российского вторжения погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка

Также оккупанты повредили в столице 36 жилых домов, пять частных усадеб, шесть школ и четыре детских сада. Повреждены фасады, балконы и окна в 57 домах.

"Обстановка в Киеве и области сложная, но контролируемая. Наши силы противовоздушной обороны в постоянной боевой готовности и готовы круглосуточно уничтожать воздушные цели противника в небе над Киевом. Но следует сказать, что впервые за эти дни столицу не обстреляли рашистские захватчики", – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что основные усилия оккупантов направлены на окружение Киева. Но благодаря героизму украинских бойцов и устойчивому командованию сил обороны Киев удерживает свои рубежи.

"Активные наступательные действия за сегодня не отмечены. Вражеские войска осуществляют перегруппировку и логистическое обеспечение своих подразделений, закрепляются на захваченных рубежах и готовятся к возобновлению наступательных действий", – отметили в администрации.

Областные власти продолжают участвовать в эвакуации граждан из сел и городков региона.

"Киев продолжает жить. Возвращаются к работе предприятия малого и среднего бизнеса. В некоторых спокойных районах столицы заработали кофейни. Продолжают работать рынки и аптеки. Столица снабжена достаточным количеством продовольственных товаров, медикаментов", – добавили в сообщении.