Киевляне могут получить помощь в гуманитарном штабе

"Компания SCM Рината Ахметова выделила 100 млн грн, направленные на оснащение и содержание территориальной обороны Киева. Также Фонд Рината Ахметова помогает гуманитарному штабу столицы и наборами продуктов и медикаментов для социально незащищенных киевлян и больниц", – рассказал Кличко.
Также работает официальная онлайн-платформа штаба, где координируется помощь. Телефон для связи со штабом: +380 (44) 363 07 34.
Война России против Украины. Главное
27 февраля Киев создал координационный гуманитарный штаб для обеспечения продуктами питания и вещами первой необходимости нуждающихся в такой помощи, об этом сообщил официальный портал столицы.
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.
15 марта в результате обстрелов оккупантов было повреждено два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших.
16 марта обломки снаряда попали в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В результате этого произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом. Пострадали два человека. В этот же день, как сообщила ГСЧС, обломки снаряда вызвали пожар в трех домах в частном секторе в Подольском районе.
17 марта обломки сбитой ракеты попали в один из многоэтажных домов в Дарницком районе Киева, из дома было эвакуировано 30 человек, трое их них пострадали. Один человек погиб.
18 марта обстрелу оккупантов подвергся Подольский район Киева. В результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме. Спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы четыре человека, один погиб.
С начала российского вторжения в столице погибло 222 человека, 889 ранены.