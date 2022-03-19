Киевляне могут получить помощь в гуманитарном штабе

"Компания SCM Рината Ахметова выделила 100 млн грн, направленные на оснащение и содержание территориальной обороны Киева. Также Фонд Рината Ахметова помогает гуманитарному штабу столицы и наборами продуктов и медикаментов для социально незащищенных киевлян и больниц", – рассказал Кличко.

Также работает официальная онлайн-платформа штаба, где координируется помощь. Телефон для связи со штабом: +380 (44) 363 07 34.

Война России против Украины. Главное

27 февраля Киев создал координационный гуманитарный штаб для обеспечения продуктами питания и вещами первой необходимости нуждающихся в такой помощи, об этом сообщил официальный портал столицы.