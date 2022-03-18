Кличко: СКМ Ахметова выделила 100 млн грн на тероборону Киева

"Продолжает работать гуманитарный штаб Киева. Столица накапливает резервы продовольствия, лекарств, товаров первой необходимости. А также помогает самым уязвимым категориям киевлян: предоставляет продукты и необходимые лекарства. Я благодарю иностранный бизнес, который собирает средства, присылает гуманитарные грузы. Спасибо отечественному бизнесу. В частности, и за взносы в поддержку бойцов теробороны. Компания СКМ Рината Ахметова выделила 100 млн грн, направленные на оснащение и содержание территориальной обороны Киева. Фонд Рината Ахметова помогает гуманитарному штабу столицы и наборами продуктов и медикаментов для социально незащищенных киевлян", – написал Кличко.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.

15 марта в результате обстрелов оккупантов было повреждено два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших.

16 марта обломки снаряда попали в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В результате этого произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом. Пострадали два человека. В этот же день, как сообщила ГСЧС, обломки снаряда вызвали пожар в трех домах в частном секторе в Подольском районе.

17 марта обломки сбитой ракеты попали в один из многоэтажных домов в Дарницком районе Киева, из дома было эвакуировано 30 человек, трое их них пострадали. Один человек погиб.

18 марта обстрелу оккупантов подвергся Подольский район Киева. В результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме. Спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы четыре человека, один погиб.

С начала российского вторжения в столице погибло 222 человека, 889 ранены.