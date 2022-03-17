Виталий Кличко: Можно поставить брата на блокпост с автоматом, но это как забивать гвозди iPhone

Владимир Кличко сообщил, что в Киеве постоянно находится рядом с братом Фото: EPA

Владимир Кличко вступил в территориальную оборону в начале февраля. Журналист спросил, какие задачи он там сейчас выполняет.

"В тероборону я записался до начала войны. Процесс был очень непростым, назовем его так. Но это неважно, процесс прошел. На данном этом я в основном нахожусь со своим братом", – рассказал Владимир Кличко.

Он сказал, что сейчас благодаря интернациональным контактам пытается доставлять в Украину все необходимое – "от [средств] связи до продуктов".

Виталий Кличко сказал, что эта работа брата намного более полезна, чем если бы он находился на блокпосту.

"Можно поставить Владимира на блокпост с автоматом [что-то] охранять. Но это будет выглядеть, как забивать гвозди iPhone. У него огромные контакты по всему миру (это касается бизнеса, политики), огромная популярность... И он эти контакты максимально эффективно использует", – сказал Виталий Кличко.

В частности, рассказал он, Владимир Кличко помог завезти в Украину "сотни автомобилей" и продолжает договариваться о доставке военной и гуманитарной помощи.

"Я считаю, что очень хорошо, что Владимир находится рядом со мной и максимально помогает. Ему неудобно бить себя в грудь и рассказывать, какой он молодец. Но за брата я могу сказать: очень хорошо, что он рядом, и решает проблемы Киева как ассистент, которого найти практически невозможно", – сказал Виталий Кличко.

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