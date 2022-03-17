Кличко: Когда Усик вступил в тероборону, мне по-человечески было приятно. Я ему позвонил и поблагодарил

"Я вижу, как Усик на наших глазах меняется. Он делает хорошие заявления, говорит, что он украинец, записался в территориальную оборону. Я правильно понимаю, что это в том числе и ваша с братом работа?" – спросил журналист Роман Кравец.
Кличко ответил, что не является наставником Усика, тот "достаточно взрослый человек и многого достиг в жизни и спорте".
"Но мне было приятно, что, несмотря на такие, знаете, разные трактовки его разных заявлений (их можно было трактовать как в одну сторону, так и в другую, они были не четко обозначены, многие украинцы не могли понять, кого на самом деле поддерживает [Александр]), он записался в территориальную оборону. Сделал четкое заявление, что он находится на родине, родину он будет защищать, и обратился к каждому, кто пришел на нашу землю, пока что с просьбой уйти домой и закончить это, а если не услышат, тогда он будет тоже использовать свой опыт, знания, чтобы защищать нашу землю. После этого я с Сашей общался. Мне было по-человечески приятно. Я ему позвонил и поблагодарил за это", – сказал мэр Киева.
Он считает, что Усик абсолютно искренен в своих намерениях.
"Это также очень важно, потому что Саша является большим авторитетом не только в Украине, но и многие россияне смотрят на его позицию", – сказал Кличко.
Крымчанин Усик после аннексии Крыма Россией в 2014 году отказывался четко отвечать на вопрос, чей полуостров – украинский или российский. В интервью изданию "ГОРДОН" в 2018 году он сказал, что Крым – "божий".
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года, Усик неоднократно записывал ролики в поддержку Украины и призывал российских солдат сложить оружия. "Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией, вы воюете с народом. Это наша земля, мы здесь дома, и не мы к вам пришли, нас не надо освобождать, мы сами себя освободим", – обратился Усик к российским военным 27 февраля. В этом же обращении он назвал украинцев "самым могущественным народом в мире" и сказал, что горд быть украинцем.
В конце февраля стало известно, что Усик вступил в тероборону. Он сказал, что его "душа принадлежит Богу", а "тело и честь – стране". Спортсмен заявил, что не хотел бы убивать, но если захватчики попытаются лишить его или его близких жизни, у него не будет выбора.
Усик периодически выкладывает ролики о происходящем в Украине на своей странице в Instagram, где у него 1,7 млн подписчиков. 12 марта он опубликовал пост, в котором рассказал, как российская армия убивает украинцев и уничтожает украинские города. "Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками. Разрушая наши больницы, школы и целые города! При этом цинично врете и продолжаете врать о том, что это какая-то "спецоперация" и что ваши стрелки стреляют по военным базам. Большой разрыв идет уже. Наши два-три поколения минимум уже обозлены на вас", – написал спортсмен.
После нападения России, кроме Усика, в территориальную оборону вступили и другие титулованные украинские спортсмены, в частности, боксер Василий Ломаченко и теннисист Сергей Стаховский.