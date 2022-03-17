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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко: Когда Усик вступил в тероборону, мне по-человечески было приятно. Я ему позвонил и поблагодарил

Кличко: Мне было приятно, что, несмотря на такие, знаете, разные трактовки разных заявлений Усика, он записался в территориальную оборону
Кличко: Мне было приятно, что, несмотря на такие, знаете, разные трактовки разных заявлений Усика, он записался в территориальную оборону
Фото: Київська міська рада / Facebook

Бывший украинский боксер, мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 15 марта, что разговаривал с украинским боксером Александром Усиком, когда тот вступил в территориальную оборону, и благодарил за этот шаг.

"Я вижу, как Усик на наших глазах меняется. Он делает хорошие заявления, говорит, что он украинец, записался в территориальную оборону. Я правильно понимаю, что это в том числе и ваша с братом работа?" – спросил журналист Роман Кравец. 

Кличко ответил, что не является наставником Усика, тот "достаточно взрослый человек и многого достиг в жизни и спорте".

"Но мне было приятно, что, несмотря на такие, знаете, разные трактовки его разных заявлений (их можно было трактовать как в одну сторону, так и в другую, они были не четко обозначены, многие украинцы не могли понять, кого на самом деле поддерживает [Александр]), он записался в территориальную оборону. Сделал четкое заявление, что он находится на родине, родину он будет защищать, и обратился к каждому, кто пришел на нашу землю, пока что с просьбой уйти домой и закончить это, а если не услышат, тогда он будет тоже использовать свой опыт, знания, чтобы защищать нашу землю. После этого я с Сашей общался. Мне было по-человечески приятно. Я ему позвонил и поблагодарил за это", – сказал мэр Киева.

Он считает, что Усик абсолютно искренен в своих намерениях.

"Это также очень важно, потому что Саша является большим авторитетом не только в Украине, но и многие россияне смотрят на его позицию", – сказал Кличко. 

Контекст:

Крымчанин Усик после аннексии Крыма Россией в 2014 году отказывался четко отвечать на вопрос, чей полуостров – украинский или российский. В интервью изданию "ГОРДОН" в 2018 году он сказал, что Крым – "божий"

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года, Усик неоднократно записывал ролики в поддержку Украины и призывал российских солдат сложить оружия. "Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией, вы воюете с народом. Это наша земля, мы здесь дома, и не мы к вам пришли, нас не надо освобождать, мы сами себя освободим", – обратился Усик к российским военным 27 февраля. В этом же обращении он назвал украинцев "самым могущественным народом в мире" и сказал, что горд быть украинцем. 

В конце февраля стало известно, что Усик вступил в тероборону. Он сказал, что его "душа принадлежит Богу", а "тело и честь – стране". Спортсмен заявил, что не хотел бы убивать, но если захватчики попытаются лишить его или его близких жизни, у него не будет выбора

Усик периодически выкладывает ролики о происходящем в Украине на своей странице в Instagram, где у него 1,7 млн подписчиков. 12 марта он опубликовал пост, в котором рассказал, как российская армия убивает украинцев и уничтожает украинские города. "Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками. Разрушая наши больницы, школы и целые города! При этом цинично врете и продолжаете врать о том, что это какая-то "спецоперация" и что ваши стрелки стреляют по военным базам. Большой разрыв идет уже. Наши два-три поколения минимум уже обозлены на вас", – написал спортсмен. 

После нападения России, кроме Усика, в территориальную оборону вступили и другие титулованные украинские спортсмены, в частности, боксер Василий Ломаченко и теннисист Сергей Стаховский.  

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: бокс, Виталий Кличко, оккупация, Александр Усик, территориальная оборона, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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