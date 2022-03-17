Кличко: Когда Усик вступил в тероборону, мне по-человечески было приятно. Я ему позвонил и поблагодарил

Кличко: Мне было приятно, что, несмотря на такие, знаете, разные трактовки разных заявлений Усика, он записался в территориальную оборону Фото: Київська міська рада / Facebook

"Я вижу, как Усик на наших глазах меняется. Он делает хорошие заявления, говорит, что он украинец, записался в территориальную оборону. Я правильно понимаю, что это в том числе и ваша с братом работа?" – спросил журналист Роман Кравец.

Кличко ответил, что не является наставником Усика, тот "достаточно взрослый человек и многого достиг в жизни и спорте".

"Но мне было приятно, что, несмотря на такие, знаете, разные трактовки его разных заявлений (их можно было трактовать как в одну сторону, так и в другую, они были не четко обозначены, многие украинцы не могли понять, кого на самом деле поддерживает [Александр]), он записался в территориальную оборону. Сделал четкое заявление, что он находится на родине, родину он будет защищать, и обратился к каждому, кто пришел на нашу землю, пока что с просьбой уйти домой и закончить это, а если не услышат, тогда он будет тоже использовать свой опыт, знания, чтобы защищать нашу землю. После этого я с Сашей общался. Мне было по-человечески приятно. Я ему позвонил и поблагодарил за это", – сказал мэр Киева.

Он считает, что Усик абсолютно искренен в своих намерениях.

"Это также очень важно, потому что Саша является большим авторитетом не только в Украине, но и многие россияне смотрят на его позицию", – сказал Кличко.