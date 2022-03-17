Кличко сообщил, что мэры 30 городов выразили готовность помогать в восстановлении инфраструктуры, уничтоженной армией РФ

"Сегодня пообщался в режиме видеоконференции с мэрами почти 30 городов из входящих в Ассоциацию Европейских городов при Еврокомиссии (Eurocities). Все мэры подчеркнули политическую поддержку Украины и ее борьбы за свою независимость и свободу. Высказали уважение и восхищение отважностью и героизмом украинцев. Европейские коллеги подчеркнули, что и дальше будут помогать Киеву и Украине. А также выразили готовность помогать в восстановлении инфраструктуры, которую сегодня разрушает и уничтожает российская армия. Убежден, мы победим и отстроим наши города и нашу страну", – написал Кличко.
Он отметил, что в конференции приняли участие Дарио Нарделла – мэр Флоренции, являющийся президентом Eurocities, мэры Осло, Милана, Парижа, Лейпцига, Роттердама, Стокгольма, Барселоны, Брюсселя, Тулузы, Таллина, Вены, Варшавы и других городов.
"Эти города сегодня оказывают помощь украинским переселенцам, собирают и отправляют в нашу страну гуманитарную помощь, лекарства, товары первой необходимости", – добавил Кличко.
Война России против Украины. Главное
В Офисе президента считают, что оккупанты хотят захватить Киев, чтобы сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.
15 марта в результате обстрелов оккупантов было повреждены два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших.
16 марта обломки снаряда попали в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В результате этого произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом. Пострадали два человека. В этот же день, как сообщила ГСЧС, обломки снаряда вызвали пожар в трех домах в частном секторе в Подольском районе.
17 марта обломки сбитой ракеты попали в 16-этажный дом в Дарницком районе. Один человек погиб.