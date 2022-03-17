Кличко сообщил, что мэры 30 городов выразили готовность помогать в восстановлении инфраструктуры, уничтоженной армией РФ

Виталий Кличко: Эти города сегодня оказывают помощь украинским переселенцам, собирают и отправляют в нашу страну гуманитарную помощь, лекарства, товары первой необходимости Фото: пресс-служба Виталия Кличко

"Сегодня пообщался в режиме видеоконференции с мэрами почти 30 городов из входящих в Ассоциацию Европейских городов при Еврокомиссии (Eurocities). Все мэры подчеркнули политическую поддержку Украины и ее борьбы за свою независимость и свободу. Высказали уважение и восхищение отважностью и героизмом украинцев. Европейские коллеги подчеркнули, что и дальше будут помогать Киеву и Украине. А также выразили готовность помогать в восстановлении инфраструктуры, которую сегодня разрушает и уничтожает российская армия. Убежден, мы победим и отстроим наши города и нашу страну", – написал Кличко.

Он отметил, что в конференции приняли участие Дарио Нарделла – мэр Флоренции, являющийся президентом Eurocities, мэры Осло, Милана, Парижа, Лейпцига, Роттердама, Стокгольма, Барселоны, Брюсселя, Тулузы, Таллина, Вены, Варшавы и других городов.

"Эти города сегодня оказывают помощь украинским переселенцам, собирают и отправляют в нашу страну гуманитарную помощь, лекарства, товары первой необходимости", – добавил Кличко.



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