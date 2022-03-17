В Киеве на постоянной основе начал работу офис Международного комитета Красного Креста

Международный комитет Красного Креста уже доставил в Украину 2 тыс. тонн гуманитарной помощи Фото: icrc.org

"Петер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста, пообещал активизировать организацию гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения", – рассказал Тимошенко после встречи с главой организации.

Он отметил, что Мариуполь, другие города и населенные пункты Украины, в которых оккупанты ведут войну против гражданского населения, нуждаются в неотложной эвакуации и доставке гуманитарных грузов.

"Красный Крест является важным участником этих процессов", – сказал Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса президента также добавил, что Международный комитет Красного Креста уже доставил 2 тыс. тонн гуманитарной помощи в Украину.

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