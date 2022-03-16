Кличко встретился в Украине с президентом Красного Креста

"Сегодня он встретился с делегацией Международного комитета Красного Креста и его президентом Петером Маурером. Организация уже предоставляет Киеву необходимую гуманитарную помощь – гражданскому населению и городским больницам. Мы благодарны, что Международный комитет Красного Креста помогает Украине, особенно в городах, где самая сложная ситуация из-за атак России. И это немаловажный сигнал, что президент организации сегодня в Украине. В ходе встречи мы, в частности, обсудили совместные усилия, чтобы предотвратить возможность гуманитарной катастрофы в Украине. Остановить кровопролитие и страдания гражданского населения", – сообщил Кличко.





Война России против Украины. Главное (обновляется)