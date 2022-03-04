Россия просит Красный Крест помочь найти российских военнопленных

Россия до недавнего времени не признавала никаких потерь в ходе вторжения в Украину Фото: EPA

"Москалькова обратилась к Мауреру Жиллетт в защиту прав российских военных, попавших в плен в Украине, с просьбой оказать содействие в установлении мест их пребывания и в обеспечении их прав, предусмотренных нормами международного права, включая права на медицинскую помощь", – сказано в сообщении.

Российские власти до недавнего времени официально не признавали потери в ходе вторжения в Украину.

Украинские власти в свою очередь неоднократно призывали матерей российских пленных приехать в Киев и забрать своих детей.