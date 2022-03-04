Столтенберг о российской агрессии против Украины: Ближайшие дни, вероятно, будут хуже. С большим количеством смертей, страданий и разрушений

"Ближайшие дни, вероятно, будут хуже. С большим количеством смертей, страданий и разрушений. Российская авиация применяет все более тяжелое оружие и продолжает атаки по всей стране", – заявил Столтенберг.

Он назвал ужасным происходящее в Украине.

"Мы видим страдание людей, разрушения", – сказал Столтенберг, подчеркнув, что война, которую ведет Россия, – худшая агрессия в Европе за десятки лет.

Генсек НАТО призвал президента РФ Владимира Путина "немедленно остановить войну и вывести все войска из Украины без выдвижения условий".

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт и не будет закрывать небо над Украиной.