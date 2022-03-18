"Мир должен знать о дикости армии РФ". Кличко принял участие в международном марафоне с представителями местного самоуправления

"Сегодня диалог состоялся между мэрами нескольких украинских городов и представителями местного самоуправления, в частности, городов-побратимов тех стран, которые сегодня принимают больше всего беженцев из Украины. Это Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия. Транслируют марафон и для иностранных СМИ. Мы должны показать и рассказать миру, как Россия уничтожает Украину и убивает мирных украинцев. Мир должен знать о дикости и особой жестокости российской армии. О страданиях украинцев. О героизме наших военных, которые сражаются сегодня за нашу независимость и свободу. Защищают Украину от геноцида, который совершает Россия", – сказал Кличко во время марафона.

Он поблагодарил партнеров за поддержку и помощь и призвал еще больше объединить усилия местного самоуправления Украины и мира, чтобы оказать давление на агрессора и остановить его.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил в своем Facebook о подписании Вильнюсской резолюции – обращения мэров европейских городов в Организацию Объединенных Наций с призывом закрыть небо над Украиной. Резолюцию уже подписали мэры Риги, Гданьска, Тираны и Таллинна. По его мнению, резолюция – это важный инструмент давления на ООН, поэтому он призвал своих европейских коллег не медлить и подписать петицию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)