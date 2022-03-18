"Мир должен знать о дикости армии РФ". Кличко принял участие в международном марафоне с представителями местного самоуправления

"Сегодня диалог состоялся между мэрами нескольких украинских городов и представителями местного самоуправления, в частности, городов-побратимов тех стран, которые сегодня принимают больше всего беженцев из Украины. Это Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия. Транслируют марафон и для иностранных СМИ. Мы должны показать и рассказать миру, как Россия уничтожает Украину и убивает мирных украинцев. Мир должен знать о дикости и особой жестокости российской армии. О страданиях украинцев. О героизме наших военных, которые сражаются сегодня за нашу независимость и свободу. Защищают Украину от геноцида, который совершает Россия", – сказал Кличко во время марафона.
Он поблагодарил партнеров за поддержку и помощь и призвал еще больше объединить усилия местного самоуправления Украины и мира, чтобы оказать давление на агрессора и остановить его.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил в своем Facebook о подписании Вильнюсской резолюции – обращения мэров европейских городов в Организацию Объединенных Наций с призывом закрыть небо над Украиной. Резолюцию уже подписали мэры Риги, Гданьска, Тираны и Таллинна. По его мнению, резолюция – это важный инструмент давления на ООН, поэтому он призвал своих европейских коллег не медлить и подписать петицию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.
15 марта в результате обстрелов оккупантов было повреждено два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших.
16 марта обломки снаряда попали в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В результате этого произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом. Пострадали два человека. В этот же день, как сообщила ГСЧС, обломки снаряда вызвали пожар в трех домах в частном секторе в Подольском районе.
17 марта обломки сбитой ракеты попали в один из многоэтажных домов в Дарницком районе Киева, из дома было эвакуировано 30 человек, трое их них пострадали. Один человек погиб.
18 марта обстрелу оккупантов подвергся Подольский район Киева. В результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме. Спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы четыре человека, один погиб.
С начала российского вторжения в столице погибли 222 человека, 889 ранены.