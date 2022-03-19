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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Cпутниковые снимки показывают, что оккупанты начали окапываться возле Киева

В минобороны США считают, что российские войска хотят взять Киев в осаду
В минобороны США считают, что российские войска хотят взять Киев в осаду 
Фото: EPA

Новые спутниковые снимки компании Maxar Technologies показывают, что российские войска окапываются вблизи Киева, сообщил американский телеканал CNN.

Российскую военную технику в окопах можно рассмотреть на снимках за 17 марта, сделанных возле села Озера Бородянского района Киевской области, на северо-западе от Киева. 

По данным телеканала, в окопах находится российская техника и вблизи аэропорта Антонов в Гостомеле Киевской области, а также в селах Здвижевка и Берестянка Бородянского района.

Военный журналист издания The Kyiv Independent Илья Пономаренко, который опубликовал в Twitter фото окопов вблизи Озер, предположил, что оккупанты попытаются изменить тактику "в сторону долгосрочной статической войны".

"Удачи в обороне на враждебной местности в условиях острой нехватки ресурсов", – написал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. 

В начале марта, как свидетельствовали снимки Maxar Technologies, к Киеву приблизилась 40-километровая колонна российских войск, но потом ее движение застопорилось. В Пентагоне предполагали, что конвой застрял из-за нехватки топлива и продовольствия. Кроме того, в США считают, что украинские военнослужащие обстреляли колонну противотанковыми ракетами. Последний раз американские СМИ сообщали о конвое 10 марта. По их информации, он рассредоточился, часть техники переместили в лес в Бородянском районе. 

На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. Ежедневно были случаи попадания артиллерийский снарядов и обломков ракет в многоэтажные дома в разных районах города. Власти сообщали о погибших и раненых вследствие атак. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что обстрелами жилых кварталов президент России Владимир Путин хочет посеять панику в городе. "Паники нет, но есть еще большая ненависть людей", – сказал политик. Кличко также заверил, что "никто из Киева не уйдет" и "не сдаст его" и что горожане делают "из каждой улицы, из каждого дома, из каждого блокпоста крепость". 

17 марта в Пентагоне заявили, что российские войска в Украине по-прежнему планируют взять Киев в осаду. В минобороны США сделали такой вывод, основываясь на передвижении российских войск и типах вооружений, которые РФ перебрасывает из тыла, чтобы усилить ими своими "наступающие элементы". Речь, в частности, идет об артиллерии, в том числе дальнобойной.

По данным Киевской городской госадминистрации, с начала нападения РФ в Киеве погибло 222 человекаиз них 60 гражданских, 889 человек получили ранения. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Киев, российская агрессия, война России против Украины
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