Cпутниковые снимки показывают, что оккупанты начали окапываться возле Киева

Российскую военную технику в окопах можно рассмотреть на снимках за 17 марта, сделанных возле села Озера Бородянского района Киевской области, на северо-западе от Киева.
По данным телеканала, в окопах находится российская техника и вблизи аэропорта Антонов в Гостомеле Киевской области, а также в селах Здвижевка и Берестянка Бородянского района.
Военный журналист издания The Kyiv Independent Илья Пономаренко, который опубликовал в Twitter фото окопов вблизи Озер, предположил, что оккупанты попытаются изменить тактику "в сторону долгосрочной статической войны".
"Удачи в обороне на враждебной местности в условиях острой нехватки ресурсов", – написал он.
More pieces of evidence suggest Russia is shifting its tactics towards a long-term static war.— Illia Ponomarenko * (@IAPonomarenko) March 18, 2022
New Maxar pics show fresh Russian fortification works northwest of Kyiv between Hostomel and Ozera.
Good luck sustaining defense in a hostile terrain amid acute resource shortage. pic.twitter.com/Cu5v68IYqi
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
В начале марта, как свидетельствовали снимки Maxar Technologies, к Киеву приблизилась 40-километровая колонна российских войск, но потом ее движение застопорилось. В Пентагоне предполагали, что конвой застрял из-за нехватки топлива и продовольствия. Кроме того, в США считают, что украинские военнослужащие обстреляли колонну противотанковыми ракетами. Последний раз американские СМИ сообщали о конвое 10 марта. По их информации, он рассредоточился, часть техники переместили в лес в Бородянском районе.
На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. Ежедневно были случаи попадания артиллерийский снарядов и обломков ракет в многоэтажные дома в разных районах города. Власти сообщали о погибших и раненых вследствие атак. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что обстрелами жилых кварталов президент России Владимир Путин хочет посеять панику в городе. "Паники нет, но есть еще большая ненависть людей", – сказал политик. Кличко также заверил, что "никто из Киева не уйдет" и "не сдаст его" и что горожане делают "из каждой улицы, из каждого дома, из каждого блокпоста крепость".
17 марта в Пентагоне заявили, что российские войска в Украине по-прежнему планируют взять Киев в осаду. В минобороны США сделали такой вывод, основываясь на передвижении российских войск и типах вооружений, которые РФ перебрасывает из тыла, чтобы усилить ими своими "наступающие элементы". Речь, в частности, идет об артиллерии, в том числе дальнобойной.
По данным Киевской городской госадминистрации, с начала нападения РФ в Киеве погибло 222 человека, из них 60 гражданских, 889 человек получили ранения.