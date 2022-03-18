Фонд Рината Ахметова передал киевлянам очередную партию гуманитарной помощи

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в том числе мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Приоритетные категории получателей помощи – люди, состоящие на учете в терслужбе соцзащиты, пожилые и люди с особыми потребностями.

"На сегодняшний день Фонд уже полностью закрыл потребности в продуктовых наборах территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов Киева. Также Киевская область получила 1500 продуктовых наборов. В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов", – сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Помощь оказывают в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, отмечает пресс-служба.

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