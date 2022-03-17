За три недели "Укрзалізниця" перевезла почти тысячу вагонов гуманитарной помощи

"Укрзалізниця" перевозит как малогабаритные грузы (в пассажирских вагонах), так и крупногабаритные грузы (в грузовых вагонах). Также компания принимает помощь из-за границы", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе "Укрзалізниці", компания уже имеет ряд пунктов вдоль границы со странами ЕС, где можно перегрузить гуманитарную помощь из поездов других железных дорог и грузовиков в поезда "Укрзалізниці".

Заявки на доставку гуманитарного груза, локации других складов перегрузки и все детали можно узнать по телефонам горячей линии: 0 800 503 222, 044 465 03 87 и на сайте zalizna-dopomoga.info.

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