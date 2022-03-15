"Укрзалізниця" поблагодарила своих работников, для которых спасение жизней превратилось в ежедневную работу

Сотрудники железной дороги работают в переполненных поездах с напуганными людьми и домашними животными, выполняя одновременно работу проводников и психологов, отметили в "Укрзалізниці" Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"До войны Александр Бесараб и его поездная бригада из 19 проводников и электромеханика работали в обычном ритме: поехать в рейс, перевезти пассажиров, вернуться домой, отдохнуть, увидеться с близкими и снова вернуться на работу", – рассказали в "Укрзалізниці".

Выходя в рейс за несколько дней до начала военной агрессии России против Украины, эта бригада еще не знала, что прошлую жизнь придется оставить позади – вместе с отдыхом, встречами с семьями и планированием отпусков, добавили в пресс-службе перевозчика.

Война застала сотрудников в пути, и уже три недели бригада непрерывно и без выходных курсирует по стране, в том числе на эвакуационных рейсах. За это время они уже перевезли на запад Украины более 15 000 пассажиров, в том числе эвакуированных в Кривой Рог из Херсона и Николаева, и это количество увеличивается с каждым днем.

"Работая в переполненных поездах с напуганными людьми, детьми, домашними животными, являясь одновременно проводниками и психологами, оказывая первую домедицинскую помощь, эти сотрудники железной дороги, как и многие другие, делают невозможное, не ожидая благодарности или поощрения. Они давно не видели своих родных, не имеют возможности защитить их дома. Четыре часа сна в лучшем случае и еда от волонтеров на станциях следования поезда – вот все, на что они могут рассчитывать", – отметили в "Укрзалізниці".

В компании подчеркнули, что ни один из них за это время не жаловался на тяжесть работы.

"Вся команда, как один, работает на единственную цель: обезопасить как можно скорее как можно большее количество граждан Украины. Получая постоянный стресс, геометрически увеличенный уровнем ответственности, железнодорожники самоотверженно делают то, что умеют лучше всего: успокаивают, рассаживают, помогают пассажирам всеми доступными способами", – заявили в пресс-службе перевозчика.

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