Зеленский объявил безвиз для иностранцев, оказывающих гуманитарную помощь украинцам. Россиян это не касается

В документе указано, что он подписан "в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины".

Зеленский постановил ввести "безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, которые являются сотрудниками международных медицинских или гуманитарных организаций, фондов или программ, других организаций, прибывающих в Украину по приглашению Кабинета Министров Украины для предоставления гуманитарной помощи населению".

В указе подчеркивается, что его действие не распространяется на "граждан государства, признанного государством-агрессором", то есть России.

Война России против Украины. Главное

Формально военное положение в Украине заканчивается 26 марта, однако Зеленский 14 марта направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий продление положения еще на 30 дней.