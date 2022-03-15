Зеленский объявил безвиз для иностранцев, оказывающих гуманитарную помощь украинцам. Россиян это не касается

В документе указано, что он подписан "в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины".
Зеленский постановил ввести "безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, которые являются сотрудниками международных медицинских или гуманитарных организаций, фондов или программ, других организаций, прибывающих в Украину по приглашению Кабинета Министров Украины для предоставления гуманитарной помощи населению".
В указе подчеркивается, что его действие не распространяется на "граждан государства, признанного государством-агрессором", то есть России.
Война России против Украины. Главное
Формально военное положение в Украине заканчивается 26 марта, однако Зеленский 14 марта направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий продление положения еще на 30 дней.
Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Российские войска уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины и мирное население страны ударами с земли и воздуха. В связи с этим в Украине в местах интенсивных обстрелов возник гуманитарный кризис.