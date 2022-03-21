Кличко сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Киеве

"Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время — один погибший. Все службы – спасательные, медики, полиция – работают на месте", – заявил Кличко.

Он добавил, что информация уточняется.

Полиция Киева опубликовала в Facebook фото с места взрыва.

Контекст:

20 марта Кличко сообщил, что в Подольском районе Киева прогремело несколько взрывов.

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в Киеве погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.