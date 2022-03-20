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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве произошло несколько взрывов – Кличко

Взрывы произошли вечером 20 марта
Взрывы произошли вечером 20 марта
Фото: Віталій Кличко / Facebook

В Киеве вечером 20 марта произошло несколько взрывов. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

"Друзья! Несколько взрывов в Подольском районе столицы. В частности, по информации на данный момент, некоторые дома и на территории одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже на месте", – написал он.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в Киеве погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Виталий Кличко, взрыв, война России против Украины
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