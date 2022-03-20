В Киеве произошло несколько взрывов – Кличко

"Друзья! Несколько взрывов в Подольском районе столицы. В частности, по информации на данный момент, некоторые дома и на территории одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже на месте", – написал он.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в Киеве погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.