"Несмотря на обстрелы и риск, вы ежедневно выходите на работу". Кличко поблагодарил коммунальщиков в их профессиональный праздник

Виталий Кличко: Я хочу поблагодарить всех и каждого отдельно. Только вместе мы выстоим! Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

"Сегодня я особенно хочу поблагодарить наших коммунальщиков, которые отмечают профессиональный праздник. Каждый день вы выходите на работу, несмотря на обстрелы и риск. Вывозите мусор, аварийные бригады устраняют повреждения сетей. Вы убираете улицы столицы. Приятно их видеть, даже в такое время, ухоженными. У киевлян есть свет, тепло, вода. Жители города это видят и благодарны вам! Спасибо за вашу работу!" – сказал Кличко в видеообращении в своем Facebook.

Он подчеркнул, что все предприятия критической инфраструктуры и системы жизнеобеспечения города работают. И поблагодарил всех, кто помогает обеспечивать жизнедеятельность столицы и поддерживать социально уязвимые категории киевлян, волонтеров, работников государственных предприятий и бизнеса.

"Я хочу поблагодарить всех и каждого отдельно. Только вместе мы выстоим!" – подчеркнул мэр Киева.

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