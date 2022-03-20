"Несмотря на обстрелы и риск, вы ежедневно выходите на работу". Кличко поблагодарил коммунальщиков в их профессиональный праздник

"Сегодня я особенно хочу поблагодарить наших коммунальщиков, которые отмечают профессиональный праздник. Каждый день вы выходите на работу, несмотря на обстрелы и риск. Вывозите мусор, аварийные бригады устраняют повреждения сетей. Вы убираете улицы столицы. Приятно их видеть, даже в такое время, ухоженными. У киевлян есть свет, тепло, вода. Жители города это видят и благодарны вам! Спасибо за вашу работу!" – сказал Кличко в видеообращении в своем Facebook.
Он подчеркнул, что все предприятия критической инфраструктуры и системы жизнеобеспечения города работают. И поблагодарил всех, кто помогает обеспечивать жизнедеятельность столицы и поддерживать социально уязвимые категории киевлян, волонтеров, работников государственных предприятий и бизнеса.
"Я хочу поблагодарить всех и каждого отдельно. Только вместе мы выстоим!" – подчеркнул мэр Киева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения отмечается в Украине ежегодно в третье воскресенье марта.
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.
15 марта в результате обстрелов оккупантов были повреждены два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших.
16 марта обломки снаряда попали в 12-этажный дом в Шевченковском районе. В результате этого произошел обвал на 12-м и техническом этажах. Кроме того, частично поврежден соседний девятиэтажный дом. Пострадали два человека. В этот же день, как сообщила ГСЧС, обломки снаряда вызвали пожар в трех домах в частном секторе в Подольском районе.
17 марта обломки сбитой ракеты попали в один из многоэтажных домов в Дарницком районе Киева, из дома были эвакуированы 30 человек, трое их них пострадали. Один человек погиб.
18 марта обстрелу оккупантов подвергся Подольский район Киева. В результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме. Спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы четыре человека, один погиб.
С начала российского вторжения в столице погибло 228 человек, в том числе четыре ребенка, 912 ранены, среди них – 16 детей. Оккупанты повредили в столице 36 жилых домов, пять частных усадеб, шесть школ и четыре детских сада. Повреждены фасады, балконы и окна в 57 домах.