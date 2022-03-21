Путин сменил тактику в Украине и переходит к плану Б – The Wall Street Journal

Они видят признаки того, что для защиты ключевых территориальных целей российские войска решили перейти к новой стратегии.
США и их союзники изначально предполагали, что цель президента РФ Владимира Путина – захват Киева в течение нескольких дней и смена руководства государства на пророссийское, но эта цель не была реализована.
Высокопоставленный представитель США заявил, что из-за ожесточенного трехнедельного сопротивления Украины Путин был вынужден скорректировать тактику. Чиновники в администрации президента США Джо Байдена считают, что теперь план Путина заключается в желании заставить Киев принять претензии России на ряд украинских регионов на юге и востоке. В то же время он, по мнению западных чиновников, продолжит обстрелы украинских городов, чтобы заставить украинские власти согласиться на требования России, включая статус захваченных территорий и нейтральный статус Украины.
Если требования Путина о территориальных претензиях и нейтралитете будут отвергнуты, он, как предполагают официальные лица в США, попытается удержать все территории, которые в последнее время заняли российские войска, и продолжит вести военные действия в Украине. В США считают, что российские войска "возвращаются к тактике осады". Для граждан Украины, которые находятся в осажденных городах, это означает недели, а возможно, и месяцы ракетных и артиллерийских обстрелов.
Собеседники издания подчеркнули, что Путин может расширить свои военные цели, если его наступательная операция станет более успешной, чем сейчас. Ситуация с Киевом остается открытым вопросом, учитывая сильное сопротивление Украины, подчеркнули инсайдеры издания.
При этом они объяснили, что эти данные – мнение некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации, но они не являются оценкой разведывательного сообщества. В целом аналитики, с которыми разговаривали журналисты, отметили сложность оценки целей и задач Путина.
Издание напомнило, что в настоящее время российские войска в Украине сталкиваются с огромными проблемами, включая логистические, проблемы с сокращением запасов высокоточного оружия и растущими потерями личного состава, которые, по подсчетам США, могут достигать 7 тыс. человек (по оценкам украинской стороны, потери в два раза больше).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 26-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
В Генштабе заявили, что на захваченных территориях оккупанты занимаются мародерством, вывозят в РФ бытовую технику и автомобили. Кроме того, есть случаи, когда личный состав вооруженных сил РФ, вооружение и техника занимают объекты гражданской инфраструктуры.
17 марта в минобороны Великобритании сообщили, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах". В последние дни, по данным ведомства, российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и "продолжают нести большие потери". "Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", – сообщили в министерстве.
В отчете за 16 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. По данным Генштаба, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.