Путин сменил тактику в Украине и переходит к плану Б – The Wall Street Journal

В США считают, что Путин будет продолжать обстреливать украинские города, чтобы надавить на украинские власти Фото: EPA

Они видят признаки того, что для защиты ключевых территориальных целей российские войска решили перейти к новой стратегии.

США и их союзники изначально предполагали, что цель президента РФ Владимира Путина – захват Киева в течение нескольких дней и смена руководства государства на пророссийское, но эта цель не была реализована.

Высокопоставленный представитель США заявил, что из-за ожесточенного трехнедельного сопротивления Украины Путин был вынужден скорректировать тактику. Чиновники в администрации президента США Джо Байдена считают, что теперь план Путина заключается в желании заставить Киев принять претензии России на ряд украинских регионов на юге и востоке. В то же время он, по мнению западных чиновников, продолжит обстрелы украинских городов, чтобы заставить украинские власти согласиться на требования России, включая статус захваченных территорий и нейтральный статус Украины.

Если требования Путина о территориальных претензиях и нейтралитете будут отвергнуты, он, как предполагают официальные лица в США, попытается удержать все территории, которые в последнее время заняли российские войска, и продолжит вести военные действия в Украине. В США считают, что российские войска "возвращаются к тактике осады". Для граждан Украины, которые находятся в осажденных городах, это означает недели, а возможно, и месяцы ракетных и артиллерийских обстрелов.

Собеседники издания подчеркнули, что Путин может расширить свои военные цели, если его наступательная операция станет более успешной, чем сейчас. Ситуация с Киевом остается открытым вопросом, учитывая сильное сопротивление Украины, подчеркнули инсайдеры издания.

При этом они объяснили, что эти данные – мнение некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации, но они не являются оценкой разведывательного сообщества. В целом аналитики, с которыми разговаривали журналисты, отметили сложность оценки целей и задач Путина.

Издание напомнило, что в настоящее время российские войска в Украине сталкиваются с огромными проблемами, включая логистические, проблемы с сокращением запасов высокоточного оружия и растущими потерями личного состава, которые, по подсчетам США, могут достигать 7 тыс. человек (по оценкам украинской стороны, потери в два раза больше).

Война России против Украины. Главное (обновляется)