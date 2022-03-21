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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин сменил тактику в Украине и переходит к плану Б – The Wall Street Journal

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В США считают, что Путин будет продолжать обстреливать украинские города, чтобы надавить на украинские власти
В США считают, что Путин будет продолжать обстреливать украинские города, чтобы надавить на украинские власти
Фото: EPA

Россия, не сумев одержать быструю победу в Украине, переходит к плану Б, сообщила 20 марта американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информации, полученную от официальных лиц США.

Они видят признаки того, что для защиты ключевых территориальных целей российские войска решили перейти к новой стратегии. 

США и их союзники изначально предполагали, что цель президента РФ Владимира Путина – захват Киева в течение нескольких дней и смена руководства государства на пророссийское, но эта цель не была реализована. 

Высокопоставленный представитель США заявил, что из-за ожесточенного трехнедельного сопротивления Украины Путин был вынужден скорректировать тактику. Чиновники в администрации президента США Джо Байдена считают, что теперь план Путина заключается в желании заставить Киев принять претензии России на ряд украинских регионов на юге и востоке. В то же время он, по мнению западных чиновников, продолжит обстрелы украинских городов, чтобы заставить украинские власти согласиться на требования России, включая статус захваченных территорий и нейтральный статус Украины.

Если требования Путина о территориальных претензиях и нейтралитете будут отвергнуты, он, как предполагают официальные лица в США, попытается удержать все территории, которые в последнее время заняли российские войска, и продолжит вести военные действия в Украине. В США считают, что российские войска "возвращаются к тактике осады". Для граждан Украины, которые находятся в осажденных городах, это означает недели, а возможно, и месяцы ракетных и артиллерийских обстрелов. 

Собеседники издания подчеркнули, что Путин может расширить свои военные цели, если его наступательная операция станет более успешной, чем сейчас. Ситуация с Киевом остается открытым вопросом, учитывая сильное сопротивление Украины, подчеркнули инсайдеры издания.

При этом они объяснили, что эти данные – мнение некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации, но они не являются оценкой разведывательного сообщества. В целом аналитики, с которыми разговаривали журналисты, отметили сложность оценки целей и задач Путина.

Издание напомнило, что в настоящее время российские войска в Украине сталкиваются с огромными проблемами, включая логистические, проблемы с сокращением запасов высокоточного оружия и растущими потерями личного состава, которые, по подсчетам США, могут достигать 7 тыс. человек (по оценкам украинской стороны, потери в два раза больше). 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 26-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.  

В Генштабе заявили, что на захваченных территориях оккупанты занимаются мародерством, вывозят в РФ бытовую технику и автомобили. Кроме того, есть случаи, когда личный состав вооруженных сил РФ, вооружение и техника занимают объекты гражданской инфраструктуры. 

17 марта в минобороны Великобритании сообщили, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах". В последние дни, по данным ведомства, российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и "продолжают нести большие потери". "Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", – сообщили в министерстве.

В отчете за 16 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. По данным Генштаба, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, война России против Украины
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