Зеленский: Мы работаем над тем, чтобы нашими друзьями был весь мир

Зеленский рассказал о разговорах с премьером Британии Джонсоном и американскими актерами Кутчером и Кунис Фото: president.gov.ua

Зеленский назвал Джонсона "настоящим другом Украины, который не сомневается и не ищет отговорок".

"Договорились о конкретной поддержке нашего государства на саммитах на следующей неделе – "Большой семерки" и НАТО. Хотя мы не являемся членами этих организаций, но я вижу, что как минимум один голос у Украины там есть", – отметил президент.

Также Зеленский пообщался с американскими актерами Эштоном Кутчером и Милой Кунис, которые с начала войны собирают средства для помощи украинцам.

"Они помогают украинским вынужденным переселенцам, собирая средства. И уже вдвоем собрали $35 млн. Поблагодарил их от нашего народа, всех нас. Согласитесь, это хороший результат только для одной пары наших друзей в Америке. А мы работаем над тем, чтобы нашими друзьями был весь мир", – сказал он.

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