Зеленский: Наши военные помогают российским попасть на суд Божий, где наказание – вечный подвал под бомбами

"Завершились уже 25-е сутки, как российские военные поехали "на учения", а оказались на нашей земле. Все они так говорят, когда попадают в плен. Уже 25-е сутки, как российские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей, как они ищут и не могут найти украинцев, которые бы встретили их с цветами. Хотя бы в каком-нибудь городе нашего государства. Хотя бы в каком-нибудь селе", – сказал он.
Президент отметил, что оккупанты "никак не находят дорогу домой".
"Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий. На суд Божий, на котором они, я уверен, получают только одно наказание, одно на всех: вечный подвал. Навечно под бомбами. Навечно без еды, воды и тепла. За все, что они наделали против наших людей, обычных украинцев. Против мирных людей. В Ахтырке и Харькове, в Бородянке и Чернигове, в Волновахе и Мариуполе. И во многих других наших отважных городах", – заявил Зеленский.
Он также пообещал, что кара настигнет и того российского летчика, который в осажденном врагами Мариуполе сбросил бомбу на школу искусств, в которой от обстрелов и бомбардировок прятались мирные люди, преимущественно женщины и дети.
"Там не было военных позиций. Там было около 400 мирных людей. [...] Того летчика, который сбросил бомбу, мы обязательно собьем. Как уже сбили около сотни других таких же массовых убийц", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
На 20 марта, по данным Генерального штаба ВСУ, оккупанты потеряли около 14,7 тыс. личного состава, сотни танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, десятки самолетов, вертолетов, реактивных систем залпового огня, средств ПВО, авиационной и другой техники.