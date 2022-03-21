Зеленский: Наши военные помогают российским попасть на суд Божий, где наказание – вечный подвал под бомбами

"Завершились уже 25-е сутки, как российские военные поехали "на учения", а оказались на нашей земле. Все они так говорят, когда попадают в плен. Уже 25-е сутки, как российские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей, как они ищут и не могут найти украинцев, которые бы встретили их с цветами. Хотя бы в каком-нибудь городе нашего государства. Хотя бы в каком-нибудь селе", – сказал он.

Президент отметил, что оккупанты "никак не находят дорогу домой".

"Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий. На суд Божий, на котором они, я уверен, получают только одно наказание, одно на всех: вечный подвал. Навечно под бомбами. Навечно без еды, воды и тепла. За все, что они наделали против наших людей, обычных украинцев. Против мирных людей. В Ахтырке и Харькове, в Бородянке и Чернигове, в Волновахе и Мариуполе. И во многих других наших отважных городах", – заявил Зеленский.

Он также пообещал, что кара настигнет и того российского летчика, который в осажденном врагами Мариуполе сбросил бомбу на школу искусств, в которой от обстрелов и бомбардировок прятались мирные люди, преимущественно женщины и дети.

"Там не было военных позиций. Там было около 400 мирных людей. [...] Того летчика, который сбросил бомбу, мы обязательно собьем. Как уже сбили около сотни других таких же массовых убийц", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное