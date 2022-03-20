"Мы победим". Зеленский опубликовал англоязычное видео о войне России против Украины

Зеленский: Будут новые дома. Будут новые города. Будут новые мечты. Будет новая история. Будет, не сомневайтесь Фото: president.gov.ua

В видео показаны разрушения, которые нанесли украинским городам российские войска, а также кадры с погибшими и пострадавшими в результате обстрелов людьми.

Президент рассказал, что война, развязанная Россией, затронула каждого украинца.

Зеленский выразил уверенность в победе Украины.

"И мы, украинцы, уже знаем, что будет дальше. Мы победим. Будут новые дома. Будут новые города. Будут новые мечты. Будет новая история. Будет, не сомневайтесь. И тех, кого мы потеряли, будут помнить. И мы снова будем петь, и мы будем праздновать снова. Да, Украина была красивой. Но теперь она станет великой", – заявил глава государства.

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