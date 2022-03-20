"Укрзалізниця" возвращает платный проезд за границу, эвакуационные поезда на запад страны остаются бесплатными

"Платный проезд – для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. Уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу, в соседние страны", – заявил Камышин.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укрзалізниці", при этом эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На поезда, идущие из восточных городов и столицы на запад страны, можно было сесть бесплатно в порядке живой очереди с первых дней полномасштабного вторжения РФ. 3 марта "Укрзалізниця" официально сделала все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрыла продажу билетов на них.
20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что правительство выделило из резервного фонда 18 млрд грн на поддержку деятельности предприятия в этот период, сообщила пресс-служба компании.
26 февраля "Укрзалізниця" уничтожила все железнодорожные переходы с Россией. Это было сделано, чтобы заблокировать для РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ. Россияне пригласили восстановить связь с центральным штабом "Укрзалізниці" якобы с гуманитарными целями. Украинские диспетчеры ответили: "Русский поезд, иди на х...й!" Позже пресс-служба компании заявила в Telegram, что ответ диспетчера "Укрзалізниці" на запрос РЖД – это позиция компании.