"Укрзалізниця" возвращает платный проезд за границу, эвакуационные поезда на запад страны остаются бесплатными

"Платный проезд – для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. Уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу, в соседние страны", – заявил Камышин.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укрзалізниці", при этом эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными.

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На поезда, идущие из восточных городов и столицы на запад страны, можно было сесть бесплатно в порядке живой очереди с первых дней полномасштабного вторжения РФ. 3 марта "Укрзалізниця" официально сделала все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрыла продажу билетов на них.

20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что правительство выделило из резервного фонда 18 млрд грн на поддержку деятельности предприятия в этот период, сообщила пресс-служба компании.