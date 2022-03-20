Оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе. Там прятались женщины, дети и пожилые люди

В школе прятались около 400 мариупольцев: женщины, дети и пожилые люди. Здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

"Фашистские войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя. Каждый военный преступник ответит за свои преступления против человечества, мариупольцев", – отметили в горсовете.

Война России против Украины. Главное (обновляется)