Замкомандира "Азова" Калина о ситуации в Мариуполе: Эти дикари раздают белые повязки гражданским людям

"Всего по состоянию на этот час безвозвратные потери ордынских варваров достигли 50 человек пехоты, два танка, два БТР, один МТ-ЛБ и один БТР они оставили на поле боя. Также были уничтожены несколько грузовых автомобилей. Сухопутная составляющая вражеской орды несет большие потери. Эти дикари раздают белые повязки гражданским людям. Тем самым усложняя работу нашим военным. Но поверьте, орки, мы разбираемся, где вы, а где гражданские! Мы готовы пойти в контрнаступление! До освобождения юга всего один шаг! Это деблокада Мариуполя и решительные действия настоящих мужчин!" – заявил Калина.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.