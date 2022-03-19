После победы Мариуполь превратится в жемчужину Украины – директор швейной фабрики

Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня Фото: Юлия Гершун / Facebook

“Ситуация в городе тяжелая, но мы не сомневаемся в победе. За неделю до начала в Мариуполь приезжали Ринат Ахметов и Вадим Новинский, мы планировали развитие города. Я уверена, что после победы Ринат Ахметов сделает все, чтобы превратить Мариуполь в жемчужину Украины. Мы все вернемся, чтобы восстанавливать наш любимый город”, – рассказала она.

Директор фабрики подчеркнула, что теплая одежда, которую фабрика сшила до войны, пригодилась жителям в бомбоубежищах металлургических предприятий группы "Метинвест".

"В этих бомбоубежищах жили не только сотрудники "Метинвеста", но и местные жители. Мы одевали всех людей в эти утепленные костюмы. Организовали питание на фабрике, готовили на кострах. То есть люди были одеты, обуты и накормлены", – отметила Нефедова.

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