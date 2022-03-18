Запорожские больницы получили медпрепараты почти на миллион гривен

В наборах – самые необходимые лекарственные средства и принадлежности: хирургический инструмент и расходные материалы, средства интубации, антибиотики, обезболивающие, растворы для внутривенного вливания, кровоостанавливающие и антикоагулянты, сообщили в пресс-службе "Метинвеста". Всего больницы получили 1610 наборов на сумму более 700 тысяч гривен.

"Мы не производим сейчас металл, но не сидим без работы. Компания "Метинвест" развернула настоящий гуманитарный фронт: мы собираем и перевозим гуманитарную помощь украинцам, организовываем убежища для вынужденных переселенцев. Кроме того, "Метинвест" помогает больницам Запорожья медицинскими препаратами первой необходимости для спасения жизней", – отметил глава Центра координации гуманитарной миссии "Метинвест" в Запорожье, генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)