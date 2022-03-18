17 марта через гуманитарные коридоры эвакуировали почти 4 тыс. человек – Офис президента

2000 мариупольцев уже смогли добраться до Запорожья, где им оказывают помощь Фото: пресс-служба Офиса президента

"1810 жителей Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки сейчас уже в безопасности, – отметил он. – В населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов".

Также, по словам Тимошенко, 2 тыс. мариупольцев уже смогли добраться до Запорожья, где им оказывают помощь.

Для всех выехавших из Мариуполя организованы временные пункты помощи в Бердянске.

В пятницу, 18 марта, такие пункты начнут действовать в городе Мангуш.

"Людей, которые идут пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда – в Запорожье", – рассказал Тимошенко.

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