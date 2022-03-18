17 марта через гуманитарные коридоры эвакуировали почти 4 тыс. человек – Офис президента

"1810 жителей Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки сейчас уже в безопасности, – отметил он. – В населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов".
Также, по словам Тимошенко, 2 тыс. мариупольцев уже смогли добраться до Запорожья, где им оказывают помощь.
Для всех выехавших из Мариуполя организованы временные пункты помощи в Бердянске.
В пятницу, 18 марта, такие пункты начнут действовать в городе Мангуш.
"Людей, которые идут пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда – в Запорожье", – рассказал Тимошенко.
Война России против Украины. Главное
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания. По оценке горсовета, в среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.
Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким тысячам жителей на личных автомобилях.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.