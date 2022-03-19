"Метинвест" с партнерами начал производство мини-бастионов для территориальной обороны и ВСУ

По информации ассоциации "Украинский центр стального строительства" (УЦСС), "Метинвест" предоставил 20 тонн катанки, а производители разработали технологические карты, подготовили и опробовали тестовые образцы бастионов и уже готовы производить бастионы для нужд армии и ТРО – бесплатно или по себестоимости материалов, необходимых для производства.

Контекст: Компания "Метинвест" выделила €10 млн на закупку средств защиты для территориальной обороны. На эти деньги будут закуплены бронежилеты, каски и аптечки. Первая партия закупки – около 3 тыс. бронежилетов и 500 аптечек – уже направляется в Украину.