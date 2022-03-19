Гендиректор "Азовстали": Мы отстроим комбинат, он будет приносить славу Украине, как делал это всегда

Последний раз "Азовсталь" останавливали во время Второй мировой войны Фото: ЕРА (архив)

"24-го числа, когда началась эта война, мы, руководители комбината "Азовсталь", очень грамотно начали разрабатывать программу по остановке комбината. Мы остановили коксовые печи, [...] остановили доменные печи", – сказал он.

Гендиректор "Азовстали" подчеркнул, что "коксовые батареи уже не представляют никакой опасности", а экологическая нагрузка на Мариуполь и его жителей "максимально снижена до абсолютно безопасного уровня".

По словам Цкитишвили, последний раз "Азовсталь" полностью останавливался в 1941 году, во время Второй мировой войны, а восстановление комбината началось уже в 1943 году.

Он рассказал, что в ходе боев за Мариуполь снаряды попали в угольный склад комбината и рядом с коксовой батареей.

"Нельзя говорить, что комбинат "Азовсталь" остановлен навсегда. Мы вернемся в город, мы отстроим этот комбинат, мы возродим его, и он будет так же работать и приносить славу Украине, как он это делал всегда. Потому что Мариуполь – это Украина, "Азовсталь" – это Украина. Была, есть и будет", – заявил Цкитишвили.

Война России против Украины. Главное

19 марта советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что в Мариуполе идут бои за завод "Азовсталь", оккупанты пытаются захватить его.