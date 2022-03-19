Гендиректор "Азовстали": Мы отстроим комбинат, он будет приносить славу Украине, как делал это всегда

"24-го числа, когда началась эта война, мы, руководители комбината "Азовсталь", очень грамотно начали разрабатывать программу по остановке комбината. Мы остановили коксовые печи, [...] остановили доменные печи", – сказал он.
Гендиректор "Азовстали" подчеркнул, что "коксовые батареи уже не представляют никакой опасности", а экологическая нагрузка на Мариуполь и его жителей "максимально снижена до абсолютно безопасного уровня".
По словам Цкитишвили, последний раз "Азовсталь" полностью останавливался в 1941 году, во время Второй мировой войны, а восстановление комбината началось уже в 1943 году.
Он рассказал, что в ходе боев за Мариуполь снаряды попали в угольный склад комбината и рядом с коксовой батареей.
"Нельзя говорить, что комбинат "Азовсталь" остановлен навсегда. Мы вернемся в город, мы отстроим этот комбинат, мы возродим его, и он будет так же работать и приносить славу Украине, как он это делал всегда. Потому что Мариуполь – это Украина, "Азовсталь" – это Украина. Была, есть и будет", – заявил Цкитишвили.
Война России против Украины. Главное
19 марта советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что в Мариуполе идут бои за завод "Азовсталь", оккупанты пытаются захватить его.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.