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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сейчас идут бои за "Азовсталь", оккупанты фактически уничтожают крупнейший завод Европы – МВД

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Так комбинат выглядел до бомбежек
Так комбинат выглядел до бомбежек
Фото: radiosvoboda.org

В Мариуполе Донецкой области идут бои за завод "Азовсталь", оккупанты пытаются захватить его. Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в эфире национального телемарафона утром 19 марта, трансляцию ведет канал "Рада".

"Ситуация в Мариуполе катастрофическая, сейчас идут бои за "Азовсталь". По имеющимся данным, мы можем сказать, что потеряли этот экономический гигант, по сути, один из крупнейших заводов Европы фактически уничтожается", – сказал Денисенко. 

Видео ударов по заводу вчера публиковало турецкое агентство Anadolu

Денисенко подчеркнул: Мариуполь оккупационные войска уничтожают по указанию президента РФ Владимира Путина.

"Это личное указание Путина – уничтожить этот город. Параллельно, безусловно, одна из его ключевых задач в этой войне – сейчас мы можем говорить, не сомневаясь, – не демилитаризация, а деиндустриализация Украины. То есть сделать так, чтобы после них нам пришлось восстанавливать наши заводы в следующие десятилетия", – добавил советник главы МВД. 

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов в интервью "Forbes Украина" 16 марта говорил, что оккупанты совершили много авиаударов на "Азовсталь". "Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. "Азовсталь" разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", – рассказывал он.

Контекст:

Металлургический комбинат "Азовсталь" входит в группу "Метинвест". Основными акционерами группы являются СКМ (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского. 

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек. 

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким десяткам тысяч жителей на личных автомобилях. 

В последние дни военнослужащие полка Национальной гвардии "Азов", которые защищают Мариуполь, неоднократно призывали направить в город подкрепление и деблокировать его. Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что провести деблокаду сейчас невозможно. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, МВД, Мариуполь, Азовсталь, авиаудар, война России против Украины, бомба, Вадим Денисенко
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