Сейчас идут бои за "Азовсталь", оккупанты фактически уничтожают крупнейший завод Европы – МВД

"Ситуация в Мариуполе катастрофическая, сейчас идут бои за "Азовсталь". По имеющимся данным, мы можем сказать, что потеряли этот экономический гигант, по сути, один из крупнейших заводов Европы фактически уничтожается", – сказал Денисенко.

Видео ударов по заводу вчера публиковало турецкое агентство Anadolu.

A shocking video shows the moment when a Russian strike hit factories in the besieged Ukrainian city of Mariupol pic.twitter.com/haP9HkmnbI — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 18, 2022

Денисенко подчеркнул: Мариуполь оккупационные войска уничтожают по указанию президента РФ Владимира Путина.

"Это личное указание Путина – уничтожить этот город. Параллельно, безусловно, одна из его ключевых задач в этой войне – сейчас мы можем говорить, не сомневаясь, – не демилитаризация, а деиндустриализация Украины. То есть сделать так, чтобы после них нам пришлось восстанавливать наши заводы в следующие десятилетия", – добавил советник главы МВД.

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов в интервью "Forbes Украина" 16 марта говорил, что оккупанты совершили много авиаударов на "Азовсталь". "Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. "Азовсталь" разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь", – рассказывал он.