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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Провести деблокаду Мариуполя невозможно, военного решения сейчас нет – Арестович

Арестович: В мировой истории полно примеров, когда вооруженные силы месяцами удерживали оборону и в более безнадежной ситуации
Арестович: В мировой истории полно примеров, когда вооруженные силы месяцами удерживали оборону и в более безнадежной ситуации
Фото: president.gov.ua

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в опубликованном 17 марта в Facebook видеообращении заявил, что сейчас деблокировать Мариуполь Донецкой области, который окружили российские оккупанты, невозможно.

"Все крики о военной помощи Мариуполю о деблокаде исходят от людей, которые либо не понимают военной обстановки (в силу того, что они обычные нормальные люди и не могут знать военных нюансов), либо от людей, которые очень хорошо понимают военную обстановку, но занимаются чистыми спекуляциями", – сказал Арестович. 

Он рассказал, что ближайшие к Мариуполю подразделения Вооруженных сил Украины ведут "тяжелейшие бои" севернее Волновахи Донецкой области (расстояние между городами – около 60 км). 

"На них наступает превосходящая сила противника и ни о какой деблокаде Мариуполя речи быть не может. Им бы самим там отбиться", – сказал Арестович.

Остальные украинские подразделения находятся в 100150 км от Мариуполя.

"Им мало того, что надо пробить оборону противника там, где они находятся... Допустим, они пробили (хотя откуда взять те резервы, чтобы они пробили и перешли в наступление – они сами там держат оборону против превосходящих сил) и пошли в сторону Мариуполя. Но они не пройдут больше 120 км по голой степи под ударами авиации из Крыма и Ростовской области, у которой очень короткое плечо для нанесения удара, возвращения, пополнения, нанесения [нового] удара. Ни одна армия мира, даже американская, в таких условиях не пройдет теми силами, которые у нас есть, к сожалению", – сказал Арестович. 

Он также сообщил, что в районе Мариуполя у противника есть мощная противовоздушная оборона (и авиационная из Крыма, и наземная). По его словам, были попытки ВСУ оказать силам в Мариуполе воздушную поддержку, "но они, мягко скажем, не увенчались успехом".

"Поэтому военного решения в настоящий момент по Мариуполю нет. Это мнение не только мое, это мнение военных. Что есть в настоящий момент? В настоящий момент есть политико-дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Мариуполя... Пожалуйста, усвойте очень простую мысль: у нас у всех здесь, в Офисе [президента], есть друзья и родные в Мариуполе, в частности у меня... Офис президента – наиболее информированный орган в стране. Президент – наиболее проинформированный человек в стране. Больше 10 суток назад он сказал, что Мариуполь для него тема номер один и занялся решением этой проблемы на высшем международном уровне", – сказал Арестович.

По его словам, к решению проблемы Мариуполя подключены главы церквей, лидеры ведущих государств, главы международных гуманитарных организаций. Он отметил, что ситуацию в последнее время удалось сдвинуть мертвой точки: хотя оккупанты по-прежнему не пропускают в город гуманитарную помощь, но они начали выпускать из города на автомобилях местных жителей. По данным Офиса президента, Мариуполь таким образом уже покинуло более 40 тыс. человек. 

"И еще одну важную вещь нужно понять. Война – это двусторонний процесс и на ситуацию воздействуем, и мы, и противник. Не всегда все зависит от нас, эту мысль нужно усвоить. Нужно просыпаться, становиться взрослыми. Я понимаю эмоциональную и психологическую составляющую, но вы тоже поймите: когда вы выписываете все это, выкрикиваете нам в лицо, вы эмоционально разгрузились, сделали психологический перенос, нашли виновных, но ничего практического за этим сливами не стоит", – сказал Арестович.

Он заявил, что власти "не сдадут" Мариуполь, и отметил, что силы обороны ведут его успешную защиту, "насколько возможно в этой ситуации".

"В мировой истории полно примеров, когда вооруженные силы удерживали оборону и в более безнадежной ситуации, с более превосходящими силами противника месяцами. И удерживали успешно", – заявил советник руководителя Офиса президента. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/videos/1112505852657826/

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек. 

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким десятка тысяч жителей на личных автомобилях. 

В последние дни военнослужащие полка Национальной гвардии "Азов", которые защищают Мариуполь, неоднократно призывали направить в город подкрепление и деблокировать его. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Донецкая область, Мариуполь, Алексей Арестович, блокада, российская агрессия, война России против Украины
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