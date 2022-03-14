"Метинвест" продолжает производить кислород для больниц в условиях войны

В компании подчеркнули, что для лечения больных COVID-19 по-прежнему необходим медицинский кислород, и "Метинвест" продолжит его поставлять в условиях военного времени.

Предприятия группы также занимаются помощью как украинским военным, так и жителям пострадавших от агрессии России городов Украины: автотранспортные цеха криворожских предприятий бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского передали на нужды территориальной обороны более 20 автомобилей.

"Для нужд защитников Кривого Рога предоставили самосвалы, бортовой и грузопассажирский транспорт. Он пригодится при перевозках, передислокациях и укреплении позиций. Также горняки передали примерно 7 тыс. л горючего для заправки автомобилей. Кроме того, Фонд Рината Ахметова отправил в Запорожье гуманитарный рейс. Он состоял из продуктов питания, из которых сформировали продуктовые наборы для пострадавших от агрессии России", – сообщили в компании.

Волонтеры группы в специальном хабе сформировали 12 800 недельных наборов первой необходимости для украинцев, отметили в пресс-службе и добавили, что помощь была направлена прежде всего в города присутствия предприятий группы SCM, где она сейчас наиболее необходима.

"Поставка гуманитарной помощи организована из Польши, Румынии, Нидерландов, Германии, Италии и стран Балтии", – перечислили в "Метинвесте".

Война России против Украины. Главное (обновляется)