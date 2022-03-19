Оккупанты заставляют жителей Мариуполя выезжать в РФ – горсовет

В горсовете отметили, что за последнюю неделю в РФ было вывезено несколько тысяч мариупольцев.

"Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и укрытия в здании спортклуба, где от постоянных бомбардировок скрывалось более тысячи человек (преимущественно женщины и дети). В этих районах шли боевые действия. В целях сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора. Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей", – говорится в сообщении.

Затем, по данным горсовета, часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города России, судьба других остается неизвестной.

"То, что сегодня делают оккупанты, знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно захватывали людей. Сложно представить, чтобы в XXI веке людей насильственно увозили в другую страну. Мало того что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание", – заявил мэр города Вадим Бойченко.