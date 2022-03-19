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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заставляют жителей Мариуполя выезжать в РФ – горсовет

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Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи
Фото: EPA

Российские оккупанты заставляют жителей Мариуполя Донецкой области выезжать на территорию РФ. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета в Telegram.

В горсовете отметили, что за последнюю неделю в РФ было вывезено несколько тысяч мариупольцев.

"Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и укрытия в здании спортклуба, где от постоянных бомбардировок скрывалось более тысячи человек (преимущественно женщины и дети). В этих районах шли боевые действия. В целях сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора. Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей", – говорится в сообщении.

Затем, по данным горсовета, часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города России, судьба других остается неизвестной.

"То, что сегодня делают оккупанты, знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно захватывали людей. Сложно представить, чтобы в XXI веке людей насильственно увозили в другую страну. Мало того что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание", – заявил мэр города Вадим Бойченко.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Советник мэра Петр Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев. Население города составляет, по разным данным, 350–400 тыс. человек.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Теги: Россия, Мариуполь, война России против Украины, Вадим Бойченко
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