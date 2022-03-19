The Guardian показала британцам, как выглядит Мариуполь после атак российских оккупантов. Видео

На ролике с высоты птичьего полета сняты жилые и торговые здания, пострадавшие от непрекращающихся атак с воздуха и с земли. Мариупольский городской совет называет происходящее "адом, в который превратили Мариуполь".

Война России против Украины. Главное

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Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким десяткам тысяч жителей на личных автомобилях.