Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру морпехов и командиру "Азова", которые защищают Мариуполь

Он назвал воинские подразделения, задействованные в обороне города:
"Я хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя – нашего героического города, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины, – обратился он к военнослужащим. – Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждому, кто защищает Украину".
За мужество, эффективные действия по отражению атак врага и защиту города-героя Мариуполя президент присвоил звание Героя Украины командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты полковнику Владимиру Баранюку и командиру "Азова" майору Денису Прокопенко (позывной Рэдис).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким десяткам тысяч жителей на личных автомобилях.
В последние дни военнослужащие "Азова", которые защищают Мариуполь, неоднократно призывали направить в город подкрепление и деблокировать его. Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович 17 марта заявил, что сделать это невозможно и что в настоящий момент есть только политико-дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг города.