Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру морпехов и командиру "Азова", которые защищают Мариуполь

Он назвал воинские подразделения, задействованные в обороне города:

36-я отдельная бригада морской пехоты;

501-й отдельный батальон морской пехоты;

1-й отдельный батальон морской пехоты;

12-я бригада Национальной гвардии;

отдельный отряд специального назначения Национальной гвардии "Азов".

"Я хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя – нашего героического города, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины, – обратился он к военнослужащим. – Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждому, кто защищает Украину".

За мужество, эффективные действия по отражению атак врага и защиту города-героя Мариуполя президент присвоил звание Героя Украины командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты полковнику Владимиру Баранюку и командиру "Азова" майору Денису Прокопенко (позывной Рэдис).

Владимир Баранюк. Скриншот: Військове телебачення України / YouTube

Денис Прокопенко. Скриншот: Національний Корпус / YouTube

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