Кулеба показал руины театра в Мариуполе и спросил у транснациональных компаний, как после этого можно продолжать вести бизнес с РФ

"Это руины драматического театра в Мариуполе, где спрятались сотни мирных жителей. Бесчеловечное военное преступление России. Я хочу спросить транснациональные компании, которые все еще работают с Россией или в России: как вы можете продолжать вести с ними бизнес? Как вы можете кормить, обслуживать и платить тем, кто это сделал?" – написал министр.

These are the ruins of the Drama Theater in Mariupol, where hundreds of civilians hid. Inhuman Russian war crime. I want to ask multinational companies still working with or in Russia: how can you keep doing business with them? How can you feed, serve, and pay those who did this? pic.twitter.com/TCt9EzhKtU — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 19, 2022

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

18 марта в горсовете Мариуполя сообщали, что продолжают разбирать завалы. По данным мэрии, на момент бомбежки в театре находилось до 1 тыс. человек. Преимущественно это дети, женщины и пожилые люди, которые укрывались там в подвале от обстрелов агрессора, говорится в сообщении. По предварительной информации, данных о погибших нет, но есть информация об одном тяжелораненом человеке

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