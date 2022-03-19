Полк "Азов" и командование "Север" сообщили об уничтожении российской техники в Мариуполе и под Черниговом

Полк "Азов" уничтожил сегодня танк, два БТР и несколько грузовых автомобилей РФ в Мариуполе, сообщила пресс-служба Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

"Сегодня утром в ходе спецоперации бойцами полка "Азов" был проведен рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления, в ходе которого были уничтожены склады с боеприпасами, офицерский состав врага, около взвода пехоты. По предварительным данным, уничтожены один танк, два БТР и грузовые автомобили", – сказано в сообщении.

В Черниговской области подразделения оперативного командования "Север" уничтожили две батареи артиллерии РФ, сообщила пресс-служба командования.

"Сегодня две батареи вражеской артиллерии последовали за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батарее РСЗО "Ураган" и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С", – сказано в релизе.

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