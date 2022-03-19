Эвакуация из Мариуполя. В Запорожье утром прибыли 500 человек

В Мангуше всем мариупольцам, выходящим из города, оказывают необходимую помощь Фото: пресс-служба Офиса президента

"Это около 500 человек. Тех, кто хочет сразу продлить эвакуацию, отправят на вокзал", – отметил он.

Мариупольцев, желающих отдохнуть в Запорожье, размещают в детских садах. Они продолжат эвакуацию позже.

Накануне Тимошенко сообщил, что в субботу, 19 марта, продолжит работу гуманитарный коридор эвакуации по маршруту Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. Коридор открыт для частного автотранспорта.

В Мангуше всем мариупольцам, выходящим из города, оказывается необходимая помощь. Организован подвоз людей автобусами в Бердянск. Также направлены две фуры с продуктами для помощи мариупольцам в Бердянск.





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