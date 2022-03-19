На выезде из Мариуполя российские оккупанты раздевают мужчин, а потом решают, брать ли их в плен – журналист

Гончаров пишет, что после такого осмотра оккупанты принимают решение, брать мужчину в плен или отпускать.

"Это уже нацизм или денацификация?" – возмутился он, не уточнив, насколько массовые такие проверки.

Позже корреспондент уточнил: таким образом оккупанты ищут следы от ремней автомата или мозоли на руках от нажатия спускового крючка и регулярной замены магазинов.

Военкор Андрей Цаплиенко пишет, что оккупанты арестовывают в том числе людей с патриотическими тату.

"Ищут азовцев. Зря. Азовцы с оружием в руках защищают город", – отметил он.

Полк "Азов" обороняет Мариуполь от оккупантов, это отряд специального назначения Национальной гвардии.

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