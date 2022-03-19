На выезде из Мариуполя российские оккупанты раздевают мужчин, а потом решают, брать ли их в плен – журналист

Гончаров пишет, что после такого осмотра оккупанты принимают решение, брать мужчину в плен или отпускать.
"Это уже нацизм или денацификация?" – возмутился он, не уточнив, насколько массовые такие проверки.
Позже корреспондент уточнил: таким образом оккупанты ищут следы от ремней автомата или мозоли на руках от нажатия спускового крючка и регулярной замены магазинов.
Военкор Андрей Цаплиенко пишет, что оккупанты арестовывают в том числе людей с патриотическими тату.
"Ищут азовцев. Зря. Азовцы с оружием в руках защищают город", – отметил он.
Полк "Азов" обороняет Мариуполь от оккупантов, это отряд специального назначения Национальной гвардии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким десяткам тысяч жителей на личных автомобилях.