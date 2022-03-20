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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский назвал "смехотворными" заявления Путина о "неонацистах" в руководстве Украины

Зеленский (на фото) отметил, что не может серьезно воспринимать слова Путина о неонацистах
Зеленский (на фото) отметил, что не может серьезно воспринимать слова Путина о неонацистах
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин не владеет информацией об украинских реалиях, заявляя о неких неонацистах в Киеве. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил 20 марта в интервью CNN.

25 февраля на совещании с членами Совета безопасности РФ Путин заявлял, что в Киеве якобы "шайка наркоманов и неонацистов" взяла в заложники весь украинский народ.

Зеленский назвал эти заявления "смехотворными" и объяснил, что не может воспринимать их "серьезно".

По словам президента Украины, он ничего не боится, "кроме людей", но если Путин сам серьезно относится к подобному заявлению, – это может значить, что глава Кремля способен "на очень ужасные шаги", так как это "не игра для него" и он действительно верит в свое видение ситуации.

Глава Украинского государства назвал слова Путин "пугающими" и "очень опасными".

Война России против Украины. Главное

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Контекст:

Зеленский неоднократно подчеркивал, что у него еврейская кровь.

Теги: Владимир Путин, война, вторжение, неонацизм, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
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