Зеленский назвал "смехотворными" заявления Путина о "неонацистах" в руководстве Украины

Зеленский (на фото) отметил, что не может серьезно воспринимать слова Путина о неонацистах Фото: ЕРА

25 февраля на совещании с членами Совета безопасности РФ Путин заявлял, что в Киеве якобы "шайка наркоманов и неонацистов" взяла в заложники весь украинский народ.

Зеленский назвал эти заявления "смехотворными" и объяснил, что не может воспринимать их "серьезно".

По словам президента Украины, он ничего не боится, "кроме людей", но если Путин сам серьезно относится к подобному заявлению, – это может значить, что глава Кремля способен "на очень ужасные шаги", так как это "не игра для него" и он действительно верит в свое видение ситуации.

Глава Украинского государства назвал слова Путин "пугающими" и "очень опасными".

Война России против Украины. Главное

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".