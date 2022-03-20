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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80–90%

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Зеленский: В местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат
Зеленский: В местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать врага по всем основным направлениям и наносят оккупантам невиданные потери. Об этом в ночном обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, текст обращения опубликовал Офис президента.

"Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%. В местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат. И эти трупы, эти тела никто не забирает. По ним гонят в наступление новые части. Какие-то резервы, которые командование российских войск собирает, где только может", – отметил президент.

В связи с этим он обратился к жителям РФ.

"Я хочу спросить у граждан России. Что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас больше ничего не значат слова "сын", "мать", "отец"? Уже больше 14 тыс. убитых ваших солдат. Это 14 тыс. матерей. Это 14 тыс. отцов. Это жены, это дети, родственники и друзья. И вы этого не замечаете? А ведь жертв будет только больше. Пока продолжается эта война. Ваша война против нас, России против Украины. На нашей земле", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Украине с 24 февраля продолжается полномасштабная война с РФ. Россия отказывается называть свое вторжения войной, заявляя о проведении "спецоперации для демилитаризации и денацификации" Украины.

По состоянию на 19 марта известно, что потери среди личного состава оккупантов составили около 14 400 военных.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Владимир Зеленский, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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