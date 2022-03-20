"Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%. В местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат. И эти трупы, эти тела никто не забирает. По ним гонят в наступление новые части. Какие-то резервы, которые командование российских войск собирает, где только может", – отметил президент.

В связи с этим он обратился к жителям РФ.

"Я хочу спросить у граждан России. Что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери? Неужели для вас больше ничего не значат слова "сын", "мать", "отец"? Уже больше 14 тыс. убитых ваших солдат. Это 14 тыс. матерей. Это 14 тыс. отцов. Это жены, это дети, родственники и друзья. И вы этого не замечаете? А ведь жертв будет только больше. Пока продолжается эта война. Ваша война против нас, России против Украины. На нашей земле", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)