Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских оккупантов в войне против Украины

Другие потери составили:

В Генштабе отмечают, что эти данные неточные, так как подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Российское оборонное ведомство публиковало данные о своих погибших лишь раз за время вторжения – официальный представитель министерства Игорь Конашенков заявил 2 марта, что с начала войны погибло 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения.

16 марта газета The New York Times, ссылаясь на "самую консервативную оценку" американской разведки, сообщила, что потери РФ в войне против Украины с 24 марта составили не менее 7 тыс. человек убитыми. Это больше, чем потери США в Ираке и Афганистане за 20 лет.

По информации Генштаба ВСУ, РФ доставляет своих погибших и раненых в Беларусь. В Гомеле для этого задействованы все больницы, где есть хирургические отделения. Официально о выдаче тел погибших РФ до сих пор к Украине не обратилась, заявляла вице-премьер Ирина Верещук.