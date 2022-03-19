За сутки Харьков обстреляли почти 30 раз, в городе выявлена ДРГ – Синегубов

По его информации, за сутки россияне обстреляли город 29 раз – это были артиллерийские, минометные удары, обстрелы из реактивных систем залпового огня.

Синегубов отметил, что ВСУ удерживают позиции на изюмском направлении, где враг не оставляет попыток наступления. "Курсанты", которых присылают россияне, не выдерживают и часа боя с нашими защитниками", – написал он.

Глава области также поблагодарил жителей за неравнодушие и активность.

"Благодаря информации от местных в одном из жилых домов Харькова на 15 этаже обнаружили представителей диверсионно-разведывательной группы. В квартире обнаружили антенны и другую радиотехнику. Подробности уже выясняют служащие СБУ", – сообщил Синегубов.

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