В Харькове разрушено более 700 зданий – Терехов

Терехов добавил, что также разрушены здания в историческом центре города, пострадали художественный музей и библиотека имени Короленко.

"Когда сейчас проезжаешь по Харькову, то видишь совсем другой город. Сердце кровью обливается. Но сейчас нельзя поддаваться эмоциям. Нужно думать о том, как отстроить город", – заявил он.

Терехов подчеркнул, что несмотря на то, что большинство харьковчан говорит на русском, "они всегда считали себя украинцами и готовы до последнего отстаивать независимость государства".

"Наш русскоязычный Харьков всегда стоял, стоит и будет стоять на защите Украины", – заверил он.