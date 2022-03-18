Зеленский о новых санкциях: Россия должна почувствовать, что каждая ракета, бомба, выстрел против нашего государства имеют свою цену

По мнению Зеленского, пока не будет мира для Украины, санкции против России должны стабильно расти Фото: president.gov.ua

"Обсуждаем следующий пакет санкций против России. Достаточно весомый. Чтобы они почувствовали, что каждая ракета против нашего государства, каждая бомба, каждый выстрел имеют свою цену. Для российского бюджета, для российских компаний, для российских амбиций и для конкретных людей, олицетворяющих российские власти", – отметил президент.

Он добавил, что пока не будет мира для Украины, санкции против России должны стабильно расти.

"Я благодарен всем общественным инициативам разных стран мира, которые предлагают ограничения для России не только на уровне государств, но и на уровне обществ. В частности, благодарен шведскому профсоюзу портовых работников, который обещает не обслуживать все суда, связанные с Россией. Это верно. Это хороший пример, которому следует подражать всем общественным структурам, всем профсоюзам и бизнес-ассоциациям", – уверен президент.

По словам Зеленского, если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны.

"В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-нибудь государство мечтает покорить соседей. Действовать нужно сейчас, чтобы все другие потенциальные агрессоры видели, что война – это только ущерб и никакой выгоды. Поэтому нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех российских судов. Чтобы все российские коммерческие суда следовали за российским военным кораблем", – подчеркнул он.

Президент уверен, что все западные компании должны уйти с российского рынка и "не прикрывать дешевым пиаром свою жажду прибыли".

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